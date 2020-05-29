МИД Китая призвал США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Китая призывает США немедленно прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы призываем США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу", - сказал он, отметив, что законопроект о Гонконге является внутренним делом Китая. "Правительство Китая сохраняет приверженность противостоять иностранному вмешательству в дела Гонконга", - подчеркнул дипломат.

Правительство КНР примет против США все необходимые контрмеры, если американская сторона продолжит вмешиваться во внутренние дела Китая и его специального административного района - Гонконга. "США должны прекратить вмешиваться в дела Гонконга. Если США продолжат вмешательства, Китай примет все необходимые контрмеры", - указал Лицзянь.