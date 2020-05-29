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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Молдавии заявил, что посетит парад Победы, несмотря на ограничения по пандемии

Игорь Додон отметил, что положение об обязательном карантине после возвращения в Молдавию было отменено для лиц, которые выезжают за рубеж в служебных целях

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что поедет в Москву на предстоящий 24 июня парад Победы, несмотря на карантинные меры, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в пятницу в ходе очередного выпуска проекта "Президент отвечает" в социальных сетях.

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"Решение о проведении парада Победы - правильное. В нынешнем году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, мы должны помнить и уважать свою историю, кто не помнит своего прошлого - тот не имеет будущего", - сказал Додон.

При этом он отметил, что "положение об обязательном карантине после возвращения в Молдавию было отменено для лиц, которые выезжают за рубеж в служебных целях, а по возвращении не имеют симптомов заболевания".

Теги
РоссияМолдавияДодон, ИгорьПандемия коронавируса нового типа
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