Глава Молдавии заявил, что посетит парад Победы, несмотря на ограничения по пандемии

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что поедет в Москву на предстоящий 24 июня парад Победы, несмотря на карантинные меры, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в пятницу в ходе очередного выпуска проекта "Президент отвечает" в социальных сетях.

"Решение о проведении парада Победы - правильное. В нынешнем году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, мы должны помнить и уважать свою историю, кто не помнит своего прошлого - тот не имеет будущего", - сказал Додон.

При этом он отметил, что "положение об обязательном карантине после возвращения в Молдавию было отменено для лиц, которые выезжают за рубеж в служебных целях, а по возвращении не имеют симптомов заболевания".