{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко подтвердил, что до президентских выборов сформирует новое правительство

Ранее белорусский президент выразил уверенность, что подавляющее большинство действующих членов кабмина останутся на своих должностях

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтверждает намерение до президентских выборов, назначенных на 9 августа, сформировать новый состав правительства. Об этом он сказал в пятницу в ходе посещения Минского тракторного завода (МТЗ) .

"Я об этом говорил и это сделаю", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава государства пояснил, что это его обычная практика, чтобы люди видели и понимали, кто те люди, которые будут работать на ключевых должностях.

25 мая Лукашенко заявлял, что намерен до президентских выборов сформировать практически окончательный состав нового правительства. При этом он выразил уверенность, что подавляющее большинство действующих членов правительства останутся на своих должностях.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Боррель заявил, что ЕС не рассматривает санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также сообщил, что не планируют переносить саммит ЕС - КНР, который должен пройти в июне в Лейпциге
Читать полностью