Делегация Хайнаня выдвинула более 50 законотворческих инициатив на "двух сессиях" в Пекине

САНЬЯ /Китай/, 29 мая. /ТАСС/. Представители провинции Хайнань в ходе сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) выдвинули 55 законотворческих инициатив. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, 19 членов ВК НПКСК от провинции Хайнань с 28 мая начали возвращаться из Пекина. В рамках работы высшего совещательного органа Китая они приняли участие в обсуждении доклада о работе правительства КНР, проекта первого в истории страны Гражданского кодекса и других документов. Как отметило издание, в ходе сессии особое внимание они уделяли углублению реформ и развитию страны, а также повышению уровня жизни широких слоев населения.

Более полусотни предложенных ими законодательных инициатив имели отношение к содействию строительству зоны свободной торговли в провинции Хайнань, экологически чистому и высококачественному экономическому развитию, повышению доходов населения. Как пишет "Хайнань жибао", предложения делегации и ее высокопрофессиональная работа получили в Пекине высокую оценку со стороны коллег из других регионов.

В этом году "две сессии" - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) состоялись на два с половиной месяца позже - из-за эпидемии они были перенесены с начала марта на конец мая. Кроме того, вместо обычных 10 дней сессии длились по одной неделе. Из-за этого их программа была значительно скорректирована и сокращена, однако степень важности поставленных перед парламентариями задач от этого не уменьшилась.