{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В правящей партии Японии потребовали пересмотреть планы приглашения Си Цзиньпина в страну

Премьера Японии Синдзо Абэ также призвали повлиять на правительство Китая, чтобы Гонконг с высокой степенью автономии продолжил существовать в соответствии с принципом "одна страна - две системы"

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Внешнеполитические советы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии потребовали от правительства пересмотреть планы приглашения председателя КНР Си Цзиньпина в страну с государственным визитом из-за ситуации вокруг Гонконга. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, соответствующую резолюцию члены Совета по внешней политике и Комитета по изучению внешней политики штаб-квартиры ЛДП направили генеральному секретарю кабинета министров Японии Ёсихидэ Суге. В ней отмечается, что одобрение резолюции о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге вызывает "глубокую обеспокоенность" авторов документа. Они также призвали премьера-министра Японии Синдзо Абэ побудить правительство КНР к тому, чтобы Гонконг с высокой степенью автономии продолжил существовать в соответствии с принципом "одна страна - две системы".

5 марта Суга на пресс-конференции в Токио сообщил, что планировавшийся на апрель визит Си Цзиньпина в страну отложен из-за продолжающегося распространения коронавируса. По его словам, Япония и Китай решили, что визит председателя КНР должен пройти в удобные для обеих сторон сроки, которые будут согласованы позднее по дипломатическим каналам.

Си Цзиньпин не посещал Японию с 2008 года. В Токио придают особое значение визиту председателя КНР. Абэ неоднократно заявлял, что он должен открыть новую эру в отношениях двух стран.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в этом специальном административном районе Китая. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения Гонконга. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность в связи с решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым Гонконгу гарантирован особый автономный статус.

Теги
ЯпонияКитайСи ЦзиньпинАбэ, Синдзо
Помпео заявил, что власти США не позволят китайским студентам заниматься шпионажем
Ранее The New York Times сообщила, что Вашингтон планирует аннулировать визы примерно 3 тыс. студентов и ученых, которые связаны с учебными заведениями, сотрудничающими с Народно-освободительной армией Китая
Читать полностью