В правящей партии Японии потребовали пересмотреть планы приглашения Си Цзиньпина в страну

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Внешнеполитические советы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии потребовали от правительства пересмотреть планы приглашения председателя КНР Си Цзиньпина в страну с государственным визитом из-за ситуации вокруг Гонконга. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, соответствующую резолюцию члены Совета по внешней политике и Комитета по изучению внешней политики штаб-квартиры ЛДП направили генеральному секретарю кабинета министров Японии Ёсихидэ Суге. В ней отмечается, что одобрение резолюции о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге вызывает "глубокую обеспокоенность" авторов документа. Они также призвали премьера-министра Японии Синдзо Абэ побудить правительство КНР к тому, чтобы Гонконг с высокой степенью автономии продолжил существовать в соответствии с принципом "одна страна - две системы".

5 марта Суга на пресс-конференции в Токио сообщил, что планировавшийся на апрель визит Си Цзиньпина в страну отложен из-за продолжающегося распространения коронавируса. По его словам, Япония и Китай решили, что визит председателя КНР должен пройти в удобные для обеих сторон сроки, которые будут согласованы позднее по дипломатическим каналам.

Си Цзиньпин не посещал Японию с 2008 года. В Токио придают особое значение визиту председателя КНР. Абэ неоднократно заявлял, что он должен открыть новую эру в отношениях двух стран.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в этом специальном административном районе Китая. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения Гонконга. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность в связи с решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым Гонконгу гарантирован особый автономный статус.