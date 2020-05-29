Лукашенко заявил, что не предлагал сопернику на избирательной кампании должность премьера

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не предлагал претенденту на президентский пост, экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико должность премьера республики в обмен на его отказ от участия в выборах.

"Я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим", - сказал Лукашенко в пятницу в ходе посещения Минского тракторного завода (МТЗ).

По словам президента, он видел в интернете заявление этого банкира. "Ему якобы до выборов что-то предлагали, этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври", - отметил Лукашенко.

По словам главы государства, в Белоруссии один человек по конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. "Я никому ничего не предлагал, тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром", - сказал Лукашенко, который ранее в пятницу подтвердил, что до президентских выборов сформирует новое правительство.

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал процесс сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты. На пост главы белорусского государства претендуют 15 человек, в числе которых экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Ранее Бабарико провел встречу с участниками инициативной группы, которые собирают подписи в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты. По словам Бабарико, ему предлагали снять свою кандидатуру с выборов, тогда дадут пост премьер-министра.