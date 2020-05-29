СМИ: премьер Японии не намерен посещать торжества по случаю 75-летия Победы в Москве

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен отказаться от поездки в Москву в июне для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы. Как сообщило в пятницу агентство Кyodo со ссылкой на многочисленные японские правительственные источники, этот вопрос в настоящий момент согласовывается.

Отмечается, что вместо поездки в Россию глава правительства Японии намерен посетить саммит лидеров Группы семи (G7), который может пройти в США в конце следующего месяца. "Саммит G7 может состояться 25 и 26 июня, принять в нем участие и посетить Россию будет сложно с организационной точки зрения. При этом саммит важнее", - пояснил источник агентства.

27 мая телеканал NHK сообщил, что премьер Абэ планирует принять участие в очном саммите лидеров стран Группы семи, если он состоится в США в июне. Также в среду в МИД Японии ТАСС сообщили, что японская сторона по дипломатическим каналам планирует уточнить у России детали, связанные с предстоящим 24 июня в Москве парадом Победы. В то же время в японском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответа на вопрос, планируется ли участие в праздничных мероприятиях премьера Абэ.

28 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о приглашении лидеров государств дальнего зарубежья на парад Победы в Москву будет прорабатываться в каждом случае отдельно.