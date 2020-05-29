ЕСПЧ указал на недопустимость ретроспективного применения закона в деле Кочаряна

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес консультативное заключение по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, в котором отметил недопустимость ретроспективного применения уголовного законодательства во вред обвиняемому. Заключение в пятницу опубликовано на сайте ЕСПЧ.

"Седьмая статья однозначно запрещает ретроспективное применение уголовного законодательства в ущерб обвиняемому, в то время как прецедентное право устанавливает принцип ретроспективного применения более мягкого уголовного законодательства", - отмечается в заключении.

Соответствующая статья Европейской конвенции по правам человека допускает наказание исключительно по закону. В ЕСПЧ отметили, что экс-президенту Армении предъявлено обвинение по статье 300.1 - "Свержение конституционного строя" - в редакции УК Армении 2009 года, тогда как в 2008 году (Кочарян обвиняется в связи с событиями 2008 года) соответствующая статья подразумевала "Узурпацию власти".

ЕСПЧ считает, что национальные суды обязаны сравнить правовые последствия применения любой из двух статей, изучить предполагаемые действия или бездействие обвиняемого и другие конкретные обстоятельства. "Статья 300.1 уголовного кодекса в редакции 2009 года не может считаться более мягкой и ее нельзя применять. Новое положение не может применяться и в том случае, если суды установят, что оно повлечет за собой более серьезные последствия для обвиняемого, чем предыдущая статья 300", - считают в Страсбургском суде.

Ранее Конституционный суд Армении обратился с запросом в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию Совета Европы касательно обвинения, выдвинутого против Роберта Кочаряна.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.