СМИ: сирийские войска отразили нападение террористов на месторождение нефти в Ракке

ТАСС, 29 мая. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев уничтожили банду террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая атаковала их позиции в районе нефтяного месторождения Эс-Саура в провинции Ракка. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Al-Masdar. По его данным, правительственные силы отразили нападение и отбросили противника, ликвидировав не менее 10 боевиков.

Ранее в районы, расположенные на юго-западе Ракки, были направлены армейские подкрепления, которые при поддержке авиации приступили к проведению там антитеррористической операции. Перед войсками поставлена задача обеспечить защиту нефтяных полей, расположенных в регионе.

Банды ИГ в последнее время активизировали вооруженные вылазки на севере и на востоке Сирии. По сведениям панарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", террористы провели за месяц рамадан по лунному календарю (24 апреля - 24 мая) не менее 11 операций против правительственных сил, в ходе которых были убиты 37 сирийских военнослужащих и ополченцев. За этот же период они неоднократно атаковали курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС) на восточном берегу Евфрата, устраивали теракты в населенных пунктах, убивали и похищали жителей. Всего за месяц рамадан было зафиксировано 43 вылазки, число погибших среди мирных жителей превысило 20 человек.