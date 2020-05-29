Заседание межправкомиссии России и Ирана пройдет на Кавказе осенью

ТЕГЕРАН, 29 мая. /ТАСС/. Следующее заседание межправкомиссии России и Ирана пройдет осенью этого года в одном из городов Северного Кавказа. Такое решение приняли министр энергетики РФ Александр Новак и его иранский коллега Реза Ардаканиян в ходе телефонного разговора, который состоялся в пятницу.

"16-е заседание межправкомиссии Ирана и России решено провести в этом году на Кавказе осенью", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ирана по итогам консультаций сторон. До этого стороны планировали организовать мероприятие в июне во Владикавказе.

Как сообщил ранее в интервью ТАСС посол РФ в Иране Леван Джагарян, "с учетом нынешней ситуации [пандемии COVID-19] межправкомиссию вряд ли удастся провести [в июне]".