Сухопутные войска США закупили крупнейшую партию неуправляемых ракет для вертолетов

ТАСС, 30 мая. Сухопутные войска (СВ) США закупили крупнейшую партию блоков 70-мм неуправляемых авиационных ракет (НАР) Hydra-70 для оснащения вертолетов армейской авиации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

"С компанией General Dynamics Ordnance Tactical Systems подписан контракт стоимостью $3,42 млрд на производство и техническое сопровождение блоков НАР Hydra-70 в интересах СВ США. Предполагается, что соглашение будет выполнено к 30 сентября 2026 года", - проинформировали в Минобороны, не уточнив объемов производства боеприпасов.

Данный контракт стал одним из крупнейших соглашений на закупку вооружений, подписанных Пентагоном с начала 2020 года.

Ракета Hydra-70 является основным неуправляемым ракетным боеприпасом американской армейской авиации. Она устанавливается на боевые вертолеты AH-64 Apache и AH-1Z Viper, а также на военно-транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk.