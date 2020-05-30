Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель пока не собирается ехать на G7 в США

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель пока не собирается принимать участие в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне из-за ситуации вокруг коронавируса. Об этом заявил в субботу в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель кабмина ФРГ. Ранее соответствующую информацию распространила газета Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит Группы семи на конец июня в Вашингтоне. По состоянию на сегодняшний день, принимая во внимание общую ситуацию с пандемией коронавируса, она не может согласиться на личное присутствие, то есть на поездку в Вашингтон, - сказал представитель кабмина. - Разумеется, она продолжит следить за развитием ситуации вокруг пандемии".

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила во вторник, что США рассчитывают провести саммит G7 ближе к концу июня в очном формате. На прошлой неделе Дональд Трамп заявлял, что встреча, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.

В статье Politico сообщалось, что Меркель и Трамп ранее на этой неделе провели разговор, в ходе которого якобы "бурно спорили" о НАТО, об отношениях с Китаем, а также о реализации проекта "Северный поток - 2". Представитель кабмина не стал подтверждать эту информацию. "Мы не комментируем эту статью", - сказал он.