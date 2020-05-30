Госдеп заявил о перехвате Мальтой якобы напечатанных в России ливийских динар на $1,1 млрд

ТАСС, 30 мая. Госдепартамент выразил признательность правительству Мальты, заявившему 26 мая о перехвате поддельных ливийских динаров на сумму $1,1 млрд, которые якобы были напечатаны российским Гознаком. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении американского внешнеполитического ведомства.

"Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии", - утверждается в тексте. В заявлении отмечается, что "единственным легитимным центральным банком в стране является Центробанк Ливии в городе Триполи".

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Как отмечал ранее МИД РФ, Москва выступает за политическое урегулирование конфликта в Ливии и поддерживает контакты со всеми сторонами.

Ранее местные СМИ уже сообщали о конфликте между параллельными правительствами из-за валюты. Центральный Банк, находящийся в Триполи, требовал от ПНС Сарраджа изъять из оборота деньги, напечатанные в России по заказу ЦБ, базирующегося в контролируемой силами Халифы Хафтара Эль-Байде.

МИД РФ в ответ на запрос о "перехваченной" валюте рекомендовал обратиться в Гознак. ТАСС запросил комментарий Гознака, но пока не получил ответ.

Гознак, как говорится на его сайте, изготавливает банкноты по заказам центральных и национальных банков. Там также отмечается, что за историю своего существования банкноты поставлялись в десятки стран мира.