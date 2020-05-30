Прокуратура требует ареста замминистра экологии Болгарии в связи с мусорным скандалом

СОФИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии будет настаивать перед специализированным судом на аресте заместителя министра экологии Красимира Живкова и других трех подозреваемых в махинациях с доставкой и утилизацией опасных отходов из Италии. Об этом в субботу на брифинге сообщили наблюдающие за расследованием уголовного дела прокуроры.

"Организованная преступная группа, в состав которой входит и заместитель министра экологии Красимир Живков, была организованна с корыстной целью. Во время расследования установлено, что замминистра совершал неправомерные действия, помогая обвиняемым бизнесменам в организации махинаций по доставке и переработке опасных отходов из Италии, большая часть этой деятельности была фиктивной", - сообщили прокуроры. Было подчеркнуто, что прокуратура будет настаивать на аресте основных обвиняемых, в том числе замминистра. Дело о мусоре будет рассматриваться судом в воскресенье.

"Процессуально-следственные действия по уголовному делу проводились с четверга на 40 объектах на территории всей страны, во время обысков были изъяты многочисленные документы и ценности. Установлено, что организованная группа совершила преступления против охраны окружающей среды, налоговые преступление, подделывала документы. На данный момент подозреваемые в совершением преступления по требованию прокуратуры находятся под 72-часовым арестом ", - сообщил административный руководитель специализированной прокуратуры Ангел Илиев.

Расследованием уголовного дела о махинациях с доставкой и утилизацией опасных отходов из Италии занимаются следователи Болгарии и Италии.