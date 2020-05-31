СМИ: Индия выслала двух пакистанских дипломатов по обвинению в шпионаже

ТАСС, 31 мая. Власти Индии в воскресенье объявили двух сотрудников пакистанского диппредставительства в стране персонами нон грата, обвинив их в шпионаже. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на индийский МИД.

По информации издания, дипломатов попросили покинуть Индию в течение суток.

Отношения Индии и Пакистана переживают не самые лучшие времена из-за решения Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать две союзные территории, которые имеют меньше прав, чем штат. Пакистан, постоянно оспаривающий принадлежность Кашмира, осудил такой шаг индийских властей. В знак протеста против упразднения штата Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла. Между тем из Нью-Дели в адрес Исламабада доносятся обвинения в поддержке террористов на этой спорной территории. Пакистанская же сторона называет их беспочвенными инсинуациями.