Минюст США рассматривает как терроризм действия "Антифа" во время протестов

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Группы Федерального бюро расследований (ФБР) США займутся участием движения американских антифашистов "Антифа" во вспыхнувших по всей стране беспорядках, вызванных ситуацией вокруг смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра.

"Действия федеральных правоохранительных органов будут направлены на задержание и предъявление обвинений склонным к насилию радикальным агитаторам, которые перехватили мирную акцию протеста и нарушают федеральное законодательство. Для выявления организаторов и зачинщиков преступлений и координации федеральных ресурсов <...> федеральные правоохранительные органы используют нашу существующую сеть из 56 региональных объединенных целевых групп ФБР по борьбе с терроризмом. Насилие, спровоцированное и совершенное [движением] "Антифа" и другими аналогичными группировками в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом", - отметил министр.

Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Днем ранее он возложил на движение и другие радикальные левые группировки вину за беспорядки и случаи насилия в ходе протестов, проходящих в последние дни по всей стране. В июле прошлого года Трамп уже заявлял, что в его администрации рассматривается возможность признания движения террористической организацией.

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.