МВД Белоруссии заявило о спланированных акциях и нарушении порядка в преддверии выборов

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Обстановка в Белоруссии перед президентскими выборами накаляется, и речь идет о спланированных акциях. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье, комментируя инцидент в Гродно, где во время пикета по сбору подписей для выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг.

"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции", - сказал Казакевич. По его словам, МВД располагает достаточными силами и средствами для того, "чтобы максимально эффективно нейтрализовать угрозы". Он обратил внимание, что в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили в прошлом году выборы в парламент. "То есть сами комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают", - отметил первый замминистра.

29 мая во время предвыборного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую был задержан руководитель ее инициативной группы, блогер Сергей Тихановский и порядка 10 его соратников. Возбуждено уголовное дело по статье за "насилие в отношении сотрудников милиции".

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты.