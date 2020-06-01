Судья конституционного суда Бразилии сравнил ситуацию в стране с Германией 30-х годов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июня. /ТАСС/. Текущая политическая ситуация в Бразилии напоминает положение дел в Германии накануне прихода к власти нацистов, полагает старейшина Федерального верховного (конституционного - прим. ТАСС) суда (ФВС) Бразилии Селсу ди Мелу. Текст его послания коллегам опубликовала в воскресенье газета Folha de S.Paulo.

"Необходимо противостоять разрушению демократического порядка, чтобы избежать того, что произошло в Веймарской республике, когда [Адольф] Гитлер, будучи всенародно избранным и впоследствии назначенным <...> рейхсканцлером Германии, без тени сомнения попрал и ликвидировал прогрессивную демократическую и новаторскую Веймарскую конституцию <...>, установив тоталитарную систему", - написал судья. "Вмешательство военных, которого добиваются сторонники [президента Бразилии Жаира] Болсонару и другие лидеры автократического толка, презирающие свободу и ненавидящие демократию, на новоязе болсонаристов означает не что иное, как установление в Бразилии мерзкой и отвратительной диктатуры", - считает ди Мелу.

В последние несколько недель, несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующие ограничительные меры, сторонники ультраправого президента Болсонару по выходным проводят массовые акции в столице и других городах с требованием роспуска парламента и ФВС и принятия юридических механизмов укрепления президентской власти по примеру военной диктатуры, руководившей страной в 1964-1985 годах. В Бразилиа манифестации проходили у здания Генштаба ВС южноамериканской республики, а также на площади Трех властей, где расположены рабочая резиденция главы государства, здание парламента и дворец ФВС. Болсонару, который всегда выходит поприветствовать собравшихся, утверждает, что акции носят стихийный характер, а сам он не имеет к ним никакого отношения.

Накануне в ночь на воскресенье группа праворадикальных сторонников главы государства "300 бразильцев", устроившая под предводительством бывшей участницы движения "Фемен" Сары Винтер на территории столичного Федерального округа лагерь пропрезидентских активистов, провела у здания ФВС демонстрацию. Несколько десятков ее участников скрывали лица под масками и держали в руках зажженные факелы, выкрикивая лозунги, призывающие "ФВС к ответу" за расследование о распространении единомышленниками Болсонару фейковых новостей и недавние следственные действия в отношении его политических соратников и последователей. По мнению ряда авторитетных бразильских СМИ, к созданию этой системы интернет-пропаганды причастен один из сыновей главы государства, депутат городского заксобрания Рио-де-Жанейро Карлос Болсонару.

Само расследование было начато в марте прошлого года председателем ФВС Диасом Тоффоли и неоднократно подвергалось критике со стороны сторонников Болсонару, считающих процесс объектом политического преследования инакомыслящих. Кроме того, его также несколько раз пытались прекратить в связи с тем, что оно было открыто самим судом, а не было инициировано правоохранительными органами или третьими лицами. Нынешний Генпрокурор Бразилии Аугусту Арас, который ранее не возражал против проведения расследования, после недавних действий оперативников обратился в ФВС с требованием прекратить его.

Политический скандал в Бразилии

В конце апреля в Бразилии разгорелся политический скандал, спровоцированный уходом из правительства прежнего министра юстиции Сержиу Мору. Свое решение экс-глава ведомства объяснил несогласием с действиями Болсонару, который несколькими часами ранее уволил руководителя Федеральной полиции Маурисиу Лейте Валейшу.

По версии Мору, бразильский лидер таким образом пытался повлиять на расследование уголовных дел, фигурантами которых являются сыновья президента. Фактически бывший министр публично обвинил Болсонару в использовании служебного положения в личных целях, вмешательстве в деятельность следственных органов и препятствовании правосудию.

На этом фоне судья ФВС Селсу ди Мелу санкционировал расследование в отношении главы государства, а 22 мая разрешил опубликовать видеозапись заседания правительства от 22 апреля. На обнародованных кадрах видно, как глава государства жалуется на качество поступающих из военного ведомства, разведывательных органов и Федеральной полиции оперативных сводок, а также предупреждает, что ответственные за безопасность, вплоть до министра, могут лишиться своих постов.

В новость внесена правка (06:35 мск) - передается с исправлением годов военной диктатуры в Бразилии в третьем абзаце, верно - 1964-1985 гг.