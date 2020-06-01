СМИ: акции сторонников и противников лидера Бразилии закончились столкновением с полицией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июня. /ТАСС/. Массовые манифестации сторонников и противников президента Бразилии Жаира Болсонару, прошедшие в воскресенье в Сан-Паулу, закончились столкновениями с полицией. Об этом сообщает телеканал Globo.

Поддерживающие главу государства правые активисты уже несколько недель проводят свои акции на центральном проспекте мегаполиса, Авениде Паулиста, с требованием отмены карантинных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса, отставки губернатора штата Жоау Дориа, роспуска федерального парламента и конституционного суда. В это воскресенье здесь же собрались фанаты четырех грандов сан-паульского футбола, "Коринтианса", "Палмейраса", "Сантоса" и ФК "Сан-Паулу", которые несли баннеры с лозунгами "за демократию".

В результате завязавшейся перепалки между идеологическими оппонентами разделявшая их полиция в итоге применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против футбольных фанатов, уточняет телеканал. Беспорядки продолжались около двух с половиной часов и завершились задержанием четверых человек. Сообщается об одном пострадавшем. Акция сторонников президента была продолжена, уточняет телеканал.

Как указал в своем Twitter губернатор штата Жоау Дориа, действия правоохранителей не были направлены против какой-либо из сторон и "помогли избежать конфронтации и возможных жертв". Замглавы регионального управления общественной безопасности Алвару Батиста Камилу в интервью телеканалу CNN Brazil сообщил, что столкновения, вероятно, спровоцировали "лица, связанные с неонацистами".