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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В ОБСЕ выразили обеспокоенность применением силы против журналистов в США

В организации призывали власти проявлять сдержанность и обеспечить возможность для журналистов работать в безопасных условиях во время освещения общественных протестов

ТАСС, 1 июня. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил в понедельник обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

"Я серьезно обеспокоен рядом инцидентов и нападений со стороны полиции и демонстрантов против журналистов, освещающих протесты в Соединенных Штатах в течение последних нескольких дней, - сказал Дезир. - Многие из этих инцидентов включают задержания и использование силы полицией, в том числе резиновые пули, снаряды со слезоточивым веществом, слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также акты насилия со стороны протестующих".

"Я призываю власти проявлять сдержанность и обеспечить возможность для журналистов работать в безопасных условиях во время освещения общественных протестов", - говорится в заявлении.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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