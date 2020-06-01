МИД Греции выразил демарш послу Турции из-за намерений разведки нефти и газа у Родоса

АФИНЫ, 1 июня. /ТАСС/. МИД Греции вызвал посла Турции в Афинах и выразил ему протест по поводу намерений турецкой стороны проводить поиски и добычу углеводородов на греческом морском шельфе. Об этом сообщило в понедельник Афинское Македонское агентство новостей (AMNA) со ссылкой на дипломатические источники.

"Турецкий посол в Греции был вызван сегодня в министерство иностранных дел, где ему был выражен демарш в связи с публикацией в правительственной газете Турции серии заявок на предоставление правительством Турции лицензии на проведение поиска и разработку [углеводородов] государственной нефтяной компанией Турции в районах греческого морского шельфа", - говорится в сообщении.

По данным местных телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Родос и Крит.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что "публикация в турецкой правительственной газете ряда заявок на предоставление правительством Турции лицензии на поиски и эксплуатацию турецкой государственной нефтяной компанией [месторождений нефти и газа] в районах континентального шельфа Греции является частью серии действий, с помощью которых Турция пытается шаг за шагом узурпировать суверенные права Греции". "Они [заявки] являются продолжением не имеющего законной силы турецко-ливийского меморандума. Незаконные действия Турции не приводят к законным с юридической точки зрения последствиям. Они не могут нарушить суверенные права Греции, которые основаны на международном праве и международном морском праве", - подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что позиция Греции по данному вопросу и "последствиям постоянных нарушений Турции" в регионе ясна, о чем Афины неоднократно ставили Анкару в известность. "Греция была и остается полностью готовой дать ответ и на этот вызов, если Турция решится в конечном итоге его реализовать", - сказал Дендиас.

Меморандумы между Анкарой и Триполи

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией.

По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. Греция считает этот меморандум недействующим и лишенным юридической силы.