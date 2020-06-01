Белый дом не привел детали беседы Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Белый дом не обнародовал подробности нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в понедельник.

"Я не располагаю никакими деталями этого звонка. Я при нем не присутствовала. Не вполне уверена, что обсуждалось. Но звонок действительно состоялся", - сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, комментируя вопрос о прошедших переговорах Путина и Трампа.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита Группы семи с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. Главы государств отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере, условились продолжить двусторонние контакты на различных уровнях. Среди других тем Путин и Трамп затронули вопросы энергетики, сотрудничества в космосе и борьбу с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.