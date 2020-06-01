СМИ: Россия и Чехия пока не могут согласовать формат и темы двусторонних консультаций

ПРАГА, 1 июня. /ТАСС/. МИД Чехии готовится к консультациям с Россией для урегулирования спорных вопросов, однако стороны пока не могут согласовать формат и темы предстоящего диалога. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Зузану Штихову.

По информации агентства, Прага в качестве первого шага предлагала организовать телефонный разговор между главами МИД РФ Сергеем Лавровым и Чехии Томашем Петржичеком, которые должны были определить формат и содержание консультаций, а продолжить их на уровне заместителей министров. Российская сторона выдвинула встречное предложение, которое не устроило Чехию, отметило ЧТК.

Получить подтверждение этой информации в МИД Чехии ТАСС пока не удалось.

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов на встрече с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой в понедельник выразил "недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам" двусторонних отношений, сообщили ранее в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что готовы к диалогу, "но продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьезные сомнения в их желании выправлять ситуацию".

Отношения между странами обострились на фоне демонтажа властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Консультации внешнеполитических ведомств двух стран призваны разрешить возникшие разногласия.