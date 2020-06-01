СМИ: террористы взорвали заминированный автомобиль на севере Сирии, есть жертвы

ТАСС, 1 июня. Мощный взрыв прогремел в понедельник в зоне безопасности на севере Сирии, которую контролируют турецкие войска. Как передало агентство Firat, террористы подорвали заминированный автомобиль в Джиндересе - пригороде областного центра Африн в 65 км к западу от Алеппо. В результате есть погибшие и раненые среди мирных жителей, их число уточняется, нанесен также материальный урон.

Обстановка в Африне и его окрестностях в последние дни заметно обострилась из-за столкновений между враждующими группировками сирийской вооруженной оппозиции. В ходе них 29 мая погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Ожесточенные перестрелки с использованием минометов сопровождаются терактами и поджогом зданий, где находятся штабы и казармы противоборствующих сторон. Как свидетельствуют очевидцы, от междоусобицы страдает мирное население.

В Дамаске возлагают ответственность за анархию и отсутствие безопасности на севере страны на Турцию, которая до сих пор не разоружила бандформирования.

28 апреля в городе Африн была взорвана цистерна, что повлекло за собой гибель 51 человека, в том числе 29 мирных граждан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил этот теракт, призвав к прекращению огня на всей территории Сирии, для того чтобы сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом.

Анкара создала в результате военной операции "Щит Евфрата", которая проводилась в 2016-2017 годах, зону безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.