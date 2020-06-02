Религиозные лидеры Кипра осудили действия вандалов, осквернивших мечеть в Лимасоле

НИКОСИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Религиозные лидеры Республики Кипр осудили действия вандалов, которые вечером в воскресенье осквернили мечеть Кёпрюлю в приморском городе Лимасоле. Свою позицию главы мусульман острова, а также кипрских представительств Греческой православной церкви, Армянской апостольской церкви, Маронитской католической церкви и Римско-католической церкви высказали в понедельник в специальном заявлении.

Комментируя действия тех, кто забросал мечеть бутылками с зажигательной смесью и написал на ограде культового сооружения лозунг "Иммигранты и ислам не приветствуются", религиозные лидеры отметили: "Мы категорически осуждаем любые акты вандализма и неуважения, которые совершаются по отношению к священным местам отправления культа, и мы с ужасом наблюдаем за такими актами насилия и проявлениями исламофобии, ксенофобии и дискриминации".

О недопустимости осквернения мест религиозного культа в приложении к этому происшествию затем заявил и официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириякос Кушос. Он также сообщил, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис дал указание провести тщательное расследование инцидента и подвергнуть виновных судебному преследованию.