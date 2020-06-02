Минюст США призвал апелляционный суд прекратить дело Флинна

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США призвало апелляционный суд постановить нижестоящей инстанции прекратить дело бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает в понедельник газета "Политико" со ссылкой на материалы разбирательства.

Ведомство 7 мая объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако 12 мая судья федерального округа Колумбия Эммет Салливан распорядился заслушать так называемых amicus curiae ("друзей суда"). "Друзья суда" в американской правовой системе - это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.

"Вместо дальнейших разбирательств суд должен был удовлетворить ходатайство правительства о прекращении [дела]", - отметили представители Минюста.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.