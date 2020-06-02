СМИ: индийские силовики ликвидировали трех экстремистов в Джамму и Кашмире

ТАСС, 2 июня. Индийские силы безопасности ликвидировали трех пропакистанских экстремистов в ходе контртеррористической операции в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times.

Войсковая операция против проникнувшей из Пакистана группы боевиков продолжалась четверо суток в районе Наушер на севере региона. На месте боя с экстремистами захвачено оружие, боеприпасы и гранаты пакистанского производства, приводит издание заявление военных источников.

В связи с попытками экстремистов проникнуть в Индию с подконтрольной Пакистану части Кашмира индийская армия усилила охрану линии контроля, служащей границей в регионе. В округе Пунч и ряде других высокогорных районах Джамму и Кашмира проводятся антитеррористические операции.

Правительство Индии 5 августа 2019 года упразднило северный штат Джамму и Кашмир и создало на его месте две союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Это вызвало резкую реакцию Пакистана, который претендует на территорию Кашмира, с 1947 года разделенную на индийскую и пакистанскую части. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов в Джамму и Кашмире, пакистанская сторона неизменно отвергает эти обвинения.