Боррель: США как председатель G7 вправе пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты как председатель G7 и организатор следующего саммита имеют право пригласить на него Россию в качестве наблюдателя, но не могут решать вопрос об участии и правах РФ в этом неформальном объединении стран. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов на видео-брифинге во вторник.

"США в настоящий момент имеют право направлять гостевые приглашения странам для участия в саммите "большой семерки", однако страна - председатель [Группы семи] не может менять сам формат организации или приглашать в ее состав новых членов", - заявил Боррель.

Он также выразил мнение, что Россия пока не может присоединиться к Группе семи. "G7 - это форум ведущих демократических стран мира, разделяющих общие взгляды. Сотрудничество именно между странами, разделяющими общие взгляды, сейчас важно более, чем когда-либо. Россия отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как заявил в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как прежде.