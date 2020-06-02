Представитель ВОЗ не знает, уведомили ли США организацию о прекращении отношений

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис не располагает информацией о том, уведомили ли США организацию в официальном порядке о прекращении отношений. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга в Женеве. Слова официального представителя приводит агентство Рейтер.

"У меня нет информации относительно того, были ли мы формально уведомлены", - сказала она, добавив, что также не знает, ведутся ли переговоры с американской администрацией.

Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса нового типа.

Харрис также подчеркнула, что в настоящее время в Западной Европе наблюдается постепенное снижение числа выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом. "Это не резкое снижение, поэтому цифра по-прежнему большая, однако число выявляемых ежедневно новых случаев идет на спад" - сказал она. Вместе с тем, добавила официальный представитель ВОЗ, "это не относится к России и Восточной Европе, где все еще наблюдается рост".

С начала пандемии коронавируса нового типа этой инфекцией заразились более 6,2 млн человек во всем мире, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано около 424 тыс. случаев заражения, выздоровели почти 187 тыс. человек, умерли свыше 5 тыс. Для информирования о ситуации в стране правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф.