Суд в Нью-Дели перенес рассмотрение петиции, требующей не называть Индию Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Верховный суд Индии перенес во вторник на неопределенный срок рассмотрение петиции, которая требует внести поправки в текст конституции страны и исключить из него слово "Индия", оставив только самоназвание "Бхарат" или "Хиндустан". Как сообщает информационное агентство ANI, коллегия, которая была назначена для заслушивания этого вопроса, не смогла собраться. Новая дата рассмотрения скандальной петиции пока не назначена, указывает агентство.

По мнению автора обращения в суд, некоего жителя Нью-Дели, отказ от слова "Индия", которое он считает иностранным, позволит окончательно преодолеть колониальное прошлое. "Замена названия "Индия" на "Бхарат" оправдала бы тяжелую борьбу за свободу, которую вели наши предки", - утверждается в петиции. Конституция страны пока допускает оба названия. "Индия, также Бхарат, является союзом штатов", - гласит 1-я статья.

Слово "Индия" происходит от названия реки Инд - первой великой реки Южной Азии, с которой познакомились европейцы. Сами индийцы называют эту реку Синдху, но европейцы исказили название, и слово "Индия", таким образом, означает "страна реки Инд".

Слово "Бхарат" происходит от имени царя Бхараты, легендарного древнего правителя индийцев. Автор петиции в Верховный суд призывает оставить в конституции только это исконно индийское, по его мнению, название. Также, считает истец, возможно название "Хиндустан". Оно образовано от "Хинду": так в древности персы называли реку Инд. Слово можно также перевести как "страна индусов", изначально это Северная Индия, потом так стали называть весь субконтинент.

Автор обращения в суд опирается на прецеденты, когда исторические названия возвращали городам: в 1995 году Бомбей стал Мумбаи, в 1996-м Мадрас стал Ченнаи, а с 2001 года первую столицу Британской Индии Калькутту официально стали именовать Колкатой.

Как ранее прокомментировал эту ситуацию корреспонденту ТАСС известный индийский политолог Нандан Унникришнан, для внесения изменений в конституцию недостаточно решения суда. "Для такой перемены, даже если она будет одобрена, одного судебного вердикта будет недостаточно. Потребуется подготовить поправку к конституции, затем такую поправку должны будут одобрить обе палаты парламента, а потом - президент", - сказал политолог.