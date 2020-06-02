Белый дом опроверг заявления о разгоне протестов у Лафайет-сквер из-за Трампа

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Белый дом считает ошибочными заявления о том, что полиция в понедельник вечером зачищала территорию у вашингтонской площади Лафайет-сквер от протестующих в связи с тем, что туда направлялся президент США Дональд Трамп.

"Для всех тех, кто ошибочно утверждает, что Лафайет-сквер зачистили ради того, чтобы президент прошел там, пожалуйста, прочитайте это!" - написал во вторник на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

К своему сообщению он прикрепил пост журналиста радиостанции WTOP Нила Огенстайна. "Парковая полиция США объяснила свое решение о зачистке Лафайет-сквер. <...> Источник сообщил, что парковая полиция не знала, что президент Трамп пройдет через парк через несколько минут", - написал репортер. По его словам, в парковой полиции утверждают, что демонстрантов разгоняли в связи с тем, что те бросали в полицейских бутылки с водой, а также "забрались на вершину расположенного в северной части Лафайет-сквер здания, которое было подожжено днем ранее".

По словам журналиста, в парковой полиции подчеркнули, что не использовали слезоточивый газ, применялись только дымовые шашки, "в которых нет неприятного раздражителя". "Конечно, это то, как парковая полиция видит эту историю. <...> Теоретически [представители] других подразделений могли использовать слезоточивый газ", - подчеркнул Огенстайн.

В понедельник вечером Трамп выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрыва светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент Лафайет-сквер от протестующих. Происходило это незадолго до наступления в 19:00 по местному времени комендантского часа. Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую вечером ранее подожгли протестующие. Трамп приподнял Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем пообещал обеспечить безопасность государства.

Ряд СМИ посчитал, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент США собирался направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью".