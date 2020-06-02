Суд обязал Антикоррупционное бюро открыть дело о возможной коррупции в офисе Зеленского

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело и начать досудебное расследование в отношении родственника высокопоставленного чиновника офиса президента Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - сказано в сообщении. Уточняется, что в заявлении депутата "содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника офиса президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти". При этом фамилия чиновника не указана.

В пресс-службе ВАСУ подчеркнули, что, "вынося такое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию [в реестр] и начать досудебное расследование". Правовая квалификация будет определена органом досудебного расследования, добавили в суде.

Месяц назад, 2 апреля, стало известно, что группа депутатов Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" потребовала расследовать возможную продажу должностей в офисе президента. Такое требование последовало после того, как 29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в сети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака - брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, предлагает устроить за вознаграждение неназванных лиц на определенные должности в органах власти. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы госвласти.

В свою очередь, в Государственном бюро расследований по заявлению Ермака открыли уголовное производство в отношении Лероса и пока еще неизвестных сотрудников правоохранительных органов, которые прослушивали брата главы офиса. При этом Ермак признал, что на видео действительно его брат, но опроверг, что тот имеет отношение к назначениям на госдолжности. По данным украинских СМИ, Денис Ермак на следующий день после скандала был исключен из консультативного совета при Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной. При этом он опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.