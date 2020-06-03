Токаев заявил, что Казахстан будет переходить на латиницу без излишней спешки и вдумчиво

НУР-СУЛТАН, 3 июня. /ТАСС/. Переход Казахстана с кириллической на латинскую графику продиктован стремлением расширить коммуникационные возможности казахского языка, однако власти страны намерены осуществлять реформу языка постепенно и без искусственного ускорения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду на сайте издания.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года

"Процесс инициировал наш первый президент Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет", - отметил Токаев.

По его словам, мировое информационное пространство в результате ускоренного внедрения новых технологий стремительно трансформируется, и подрастающему поколению казахстанцев предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику.

"Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка. В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центральноазиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, как он указал, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на основе кириллической графики, а многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. "Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво", - отметил Токаев.