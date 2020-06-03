Токаев заявил, что Россия для граждан Казахстана остается самым близким государством

НУР-СУЛТАН, 3 июня. /ТАСС/. Россия для казахстанцев была и остается самым близким государством, доверие и понимание между народами складывались веками. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду на сайте издания.

"Для граждан нашей страны Россия была и остается самым близким государством. Доверие и взаимопонимание между нашими народами складывалось веками, в периоды тяжелых испытаний мы всегда были вместе. Многих россиян и казахстанцев объединяют родственные, дружеские, профессиональные связи", - отметил он.

По его словам, о теплом отношении к России свидетельствуют и социологические опросы. "Уровень доверия казахстанцев к вашему государству на протяжении многих лет превышает 75%. Это очень высокий и, что очень важно, стабильный показатель. Россия воспринимается нашим общественным мнением как стратегический партнер и союзник", - подчеркнул Токаев.

Как он указал, межэтническое согласие является важнейшим фактором внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. "Казахстан, как и Россия, - многонациональное государство. Считаю, что это большой стратегический плюс, мы исходим из принципа "единство в многообразии". В Казахстане нет понятия "национальное меньшинство". В Казахстане проживает более 3,5 млн русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%. Русские, проживающие в нашей стране, - неотъемлемая часть нашего народа, они пользуются всеми правами", - пояснил президент.

Он также рассказал, что недавно в одном из зарубежных аналитических материалов встретил формулировку "русская диаспора в Казахстане". "Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские - это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению", - отметил глава государства.

Повального переименования нет

Токаев также обратил внимание, что в Казахстане нет массовой смены географических названий. "Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например "Тепловозная" и "Приканальная", - пояснил он.

Как он отметил, каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, а также учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов. "Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия", - подчеркнул глава государства.

Планы сотрудничества

Отвечая на вопрос издания о возможности вступления Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии, Токаев подчеркнул, что таких планов нет. "Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление - дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций", - пояснил президент.

По его словам, большой интерес для республики представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. "Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств - участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие", - рассказал глава государства.

Он также констатировал, что порой в ЕАЭС, даже на самом высоком уровне, бывают острые дискуссии. "Но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие - это верный признак деградации", - указал Токаев.

Поддержка проектов российского бизнеса

Власти Казахстана будут поддерживать российский бизнес, который реализует в республике инвестиционные проекты, заявил президент Казахстана.

"Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Объем прямых инвестиций из России в Казахстан составил $15,7 млрд. Двусторонний товарооборот в 2019 году увеличился на 6,2% по сравнению с 2018 годом и составил почти $20 млрд. В Казахстане успешно работают более 7 тыс. российских компаний, около 3,5 тыс. совместных казахстанско-российских предприятий", - рассказал глава государства.

По его словам, в приоритетных отраслях экономики динамично реализуются совместные проекты. "Мы намерены активно продвигать сотрудничество с Россией в нефтегазовом, нефтехимическом и других секторах, где производится продукция высокого передела. Активизировано сотрудничество по морским нефтегазовым проектам на шельфе Каспия. Мы полагаемся на Россию как на стратегического партнера", - указал Токаев.

"Мы будем поддерживать российский бизнес, который реализует инвестиционные проекты в Казахстане. И ожидаем, что результатами нашего сотрудничества станут производства, которые выйдут на рынки КНР и Центральной Азии", - отметил президент.

Он также напомнил, что на осень текущего года запланирован казахстанско-российский форум, на котором будут приниматься решения по региональному экономическому сотрудничеству. "Признателен президенту [России Владимиру] Путину за неизменное внимание к этой проблематике, как и ко всему комплексу двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Токаев.

Хорошие примеры

Отвечая на вопрос, что хотел бы перенять Казахстан у РФ, глава государства указал на элементы цифровизации в таможенных органах. "Мы видим очевидные успехи России в цифровизации таможенных операций и налогового администрирования. Таможенные органы внедрили технологии, практически полностью исключающие участие человека - автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций", - перечислил президент.

Как отметил Токаев, в этом плане для Казахстана интересна российская модель интеллектуального пункта пропуска. "В области цифровизации налогового администрирования Россия занимает лидирующие позиции в мире. Пристального внимания заслуживает и ваша практика усиления налогового контроля и применения технологий больших данных", - добавил он.

"Китайская экспансия"

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обоюден, а рассуждения о "китайской экспансии" в регионе не соответствуют действительности.

"Народы Центральной Азии, Китая и России испокон веков активно торговали друг с другом, обменивались духовными знаниями. Поэтому Великий Шелковый путь стал историческим символом региона. Геостратегическое расположение и большой потенциал Центральной Азии приковывают к себе пристальное внимание мирового сообщества, и, конечно же, Китая", - отметил он.

По его словам, инициатива "Один пояс - один путь" позволила запустить интересные проекты в центральноазиатском регионе, многие из них были реализованы при помощи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути.

"Очевидно, что сухопутный компонент "Пояса и пути" немыслим без Казахстана и других стран региона, выступающих связующим звеном между Китаем и Европой, Ближним Востоком. Объемы китайских инвестиций и двусторонней торговли стабильно растут. В 2018 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в пять стран региона приблизился к $15 млрд. В прошлом году совокупный товарооборот Центральной Азии с КНР превысил $33 млрд. Интерес к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества имеет обоюдный характер, поэтому не думаю, что рассуждения о "китайской экспансии" соответствуют реальному положению дел", - подчеркнул он.

Двустороннее сотрудничество

Говоря о перспективах развития сотрудничества Казахстана с Китаем, Токаев отметил, что в настоящее время отношения между государствами вышли на уровень долговечного стратегического партнерства. "Сложилась положительная динамика контактов на высшем политическом уровне. В ходе переговоров с председателем [КНР] Си Цзиньпином в сентябре прошлого года было принято совместное заявление, в котором нашли отражение перспективные направления сотрудничества наших стран", - рассказал он.

По словам президента, Казахстан также активно взаимодействует с Китаем в международных и региональных организациях, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Кроме того, как указал Токаев, Китай является важным экономическим партнером Казахстана. "В 2019 году двусторонний товарооборот достиг $14,5 млрд", - уточнил он.

Глава государства также отметил, что яркой страницей в истории партнерства можно назвать солидарность и взаимопомощь в борьбе с пандемией. "Казахстан направил медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. В ходе телефонного разговора со мной председатель Си Цзиньпин заявил, что проявленное сочувствие подтвердило верность пословицы "друг познается в беде". Когда же волна коронавируса достигла Казахстана, китайская сторона незамедлительно оказала ответную гуманитарную помощь и направила группу квалифицированных специалистов", - рассказал Токаев.