В США заявили, что никаких решений о переносе съезда Республиканской партии нет

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Правящая Республиканская партия США не принимала пока никаких решений о переносе своего предвыборного общенационального съезда, который предполагалось провести в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) 24-27 августа. С таким заверением выступила во вторник в беседе с журналистами в Белом доме старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

"Никакого решения не выработано. Когда он [президент США Дональд Трамп] его примет, он его огласит. Либо его огласят председатель съезда [Марша Ли Келли] или глава Национального комитета Республиканской партии [Ронна Макдэниел]", - сказала Конуэй.

Она комментировала сведения американской печати о том, что республиканцы теперь рассматривают уже несколько вариантов переноса своего съезда. Трамп будет на нем официально выдвинут в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии на предстоящих 3 ноября выборах.

Губернатор Северной Каролины демократ Рой Купер продолжает требовать от "Великой старой партии" существенного урезания планов проведения съезда в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса. Купер предупредил, что проведение съезда окажется "очень маловероятным", если республиканцы не выполнят его требования. Послание соответствующего содержания губернатор направил во вторник организаторам съезда.

"Президент очень ясно дал понять, что хотел бы оставить [съезд] в Шарлотте (штат Северная Каролина). План изначально заключался в этом", - отметила Конуэй. По ее словам, Национальный комитет Республиканской партии передает сейчас обновленные планы проведения съезда губернатору Северной Каролины и властям города Шарлотт. Тем не менее "ряд других губернаторов и мэров" призывает партию перенести съезд к ним, подтвердила помощник главы администрации США.

Вице-президент США Майкл Пенс, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию, допустил на прошлой неделе, что съезд придется перенести из-за неуступчивости Купера в Техас, Флориду или Джорджию. В качестве городов, которые способны принять съезд в случае его переноса из Шарлотта, называли, в частности, Орландо и Джексонвилл во Флориде. Во вторник газета "Политико" со ссылкой на неназванных функционеров Республиканской партии сообщила, что теперь к этому списку добавились еще Лас-Вегас (Невада) и Нэшвилл (Теннесси).