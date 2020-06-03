CNN: Байден обеспечил себе победу на первичных выборах в штате Индиана

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) в штате Индиана. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии, Байден получил уже 79,8% голосов избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 10,9% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

Выкладки телекомпании отражают данные, поступившие с 21,9% участков. По итогам первичных выборов в штате распределяют голоса 82 делегатов. Голоса 58 делегатов получил Байден. У Сандерса пока нет ни одного голоса.

Праймериз в Пенсильвании

Джозеф Байден одерживает победу на первичных выборах (праймериз) в американском штате Пенсильвания, также сообщает CNN.

По ее данным, Байден набирает 80,5% голосов избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает 17,2% голосов избирателей. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

По итогам праймериз в Пенсильвании будут распределены голоса 186 делегатов Национального съезда Демократической партии США. К настоящему моменту Байден заручился поддержкой 39 из них, у Сандерса - ни одного.

Праймериз во вторник проходят в штатах Индиана, Мэриленд, Монтана, Нью-Мексико, Пенсильвания, Род-Айленд и Южная Дакота, а также в столичном федеральном округе Колумбия. У демократов на кону голоса 479 делегатов предстоящего партийного съезда, у республиканцев - 246.

Голосование проходит на фоне массовых демонстраций и беспорядков после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 607 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.