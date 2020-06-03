В бюджете Украины не предусмотрено финансирование совета реформ, возглавляемого Саакашвили

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Финансирование для работы исполнительного комитета Национального совета реформ, которым с недавнего времени руководит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в украинском бюджете не предусмотрено. Об этом в среду сообщило Государственное управление делами (ГУД).

"Положением о Национальном совете реформ, утвержденное указом президента Украины <...>, предусмотрено, что председатель и другие члены совета принимают участие в его работе на общественных началах. Организационно-техническое обеспечение деятельности Нацсовета реформ финансируется офисом президента, Государственным управлением делами (в рамках компетенции). Сообщаем, что Государственным управлением делами расходы на обеспечение деятельности Национального совета реформ <…> не планировались и не производились", - говорится в ответе ГУД на запрос издания "Украинские новости".

Председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили стал 7 мая. Идея назначить его ответственным за реформы на Украине принадлежала президенту Владимиру Зеленскому.