Порошенко вызвали на допрос как свидетеля по делу о записи его разговоров с Байденом

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины вызвали экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГБР.

"Порошенко Петр Алексеевич вызывается на 11:00 мск 10 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном деле, в ходе которого исследуются обстоятельства законности записи информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств", - говорится в сообщении.

Ранее Порошенко уже вызывали на допрос по этому делу на 29 мая, однако он не явился. Его адвокаты пояснили неявку процессуальными нарушениями вызова на допрос.

Депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая на пресс-конференции в Киеве обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. В частности, на обнародованных записях Порошенко отчитывается о повышении тарифов на Украине, обсуждает вопрос отставки генерального прокурора страны, назначение американских кураторов в ведомства. После публикации записей офис Генерального прокурора начал расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены, а ГБР параллельно открыло дело о законности "прослушки" их разговоров.

Сам Порошенко отбросил обвинения в госизмене и заявил, что записи являются подделкой и масштабной спецоперацией "пятой колонны" против Украины, которая через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.