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Новый посол США в Белоруссии прибудет в Минск летом

Послом в Белоруссии ранее стала Джули Фишер

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Новый посол США в Белоруссии, как ожидается, прибудет в Минск летом этого года. Об этом сообщила в среду журналистам временный поверенный в делах США Дженифер Мур.

"Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного", - сказала Дженифер Мур, слова которой приводит агентство БелТА.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав дипломатических представительств. Руководство диппредставительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

В прошлом году Белоруссия и США заявили о готовности обменяться послами. Президент США Дональд Трамп в начале мая официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии.

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