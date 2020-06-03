Глава ЛНР отменил режим повышенной боеготовности в связи со стабилизацией обстановки

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отдал в среду приказ о снижении уровня боевой готовности сил Народной милиции в связи со стабилизацией обстановки на линии разграничения.

"Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений Народной милиции", - говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном агентством Луганскинформцентр.

"Мы менее всего заинтересованы в эскалации, - подчеркнул Пасечник. - Нашему народу нужен мир". При этом он добавил, что в случае провокаций или нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) режим полной боевой готовности Народной милиции будет возобновлен.

Пасечник 20 мая объявил о приведении в повышенную боеготовность Народной милиции в связи с активизацией обстрелов со стороны подразделений украинских силовиков. Аналогичный приказ тогда же был издан главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

После этого Киев инициировал созыв 22 мая внеочередного заседания подгруппы по безопасности и контактной группы по урегулированию в Донбассе. Как заметил в этой связи представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник, пойти на такой шаг Украину заставила именно жесткая реакция республик Донбасса в ответ на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

Всего за неделю до этого украинские силовики 926 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, в результате чего погибли 4 мирных жителя республики, 22 были ранены, в том числе пять детей. Семь домостроений были разрушены полностью, 271 повреждено. Также под обстрелы попали 55 объектов инфраструктуры. На территории ЛНР пострадали 16 человек, были разрушены линии электропередачи, водонасосные станции и газопроводы.