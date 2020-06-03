Франция внимательно рассмотрит концепцию России о ядерном сдерживании

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Франция внимательно изучит основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, которые утвердил во вторник президент России Владимир Путин. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД Франции.

"Мы ознакомились с утвержденным президентом России Владимиром Путиным указом о ядерном сдерживании, - отметили в ведомстве. - Мы со всем вниманием его рассмотрим".

В министерстве напомнили, что Франция регулярно призывает другие государства оглашать основы своих ядерных доктрин, как это делают власти республики. В Париже также выступают за продолжение диалога по ядерным доктринам между странами "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Франция, США, Великобритания, Китай). "Это содействует повышению прозрачности и взаимного доверия в отношениях между ними, это жизненно важно для обеспечения нашей коллективной безопасности и уменьшения стратегических рисков", - считают во французском внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник Путин утвердил основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Подписанный документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в этой области носит оборонительный характер, один из главных принципов - соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями.