Франция не видит предпосылок к возвращению к формату G8 с участием России

ТАСС, 3 июня. Власти Франции не видят предпосылок к возвращению к формату Группы восьми с участием РФ. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, существовали конкретные причины отказа от формата G8. "В настоящее время мы не думаем, что ситуация изменилась, однако мы должны искать пути диалога с Россией", - цитирует представителя Елисейского дворца агентство.

Ранее МИД Франции заявил, что решение об участии России в саммите G7 должно приниматься совместно всеми участниками этого объединения.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея "идет в верном направлении", но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.