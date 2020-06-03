Около 3 тыс. человек пришли на акцию в поддержку движения Black Lives Matter в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июня. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек собрались в среду в столице Финляндии на акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Об этом сообщила полиция Хельсинки.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, акция прошла на Сенатской площади в центре города. В настоящее время в Финляндии из-за пандемии коронавируса действуют ограничения на число участников публичных мероприятий - не более 500 человек. Несмотря на значительное превышение этого лимита, полиция не вмешивалась в происходящее, наблюдая за порядком в целом.

Многие из собравшихся надели защитные маски, однако соблюдать безопасную дистанцию в толпе было практически невозможно. Участники акции держали транспаранты с лозунгами "Не могу поверить, что нам приходится проводить акцию протеста за права человека", "Равноправие для всех" и скандировали "Жизни темнокожих имеют значение".

По предварительной информации, акция завершилась без инцидентов.

Она проходила на фоне продолжающихся в США с начала прошлой недели массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Белые полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, после чего Флойд умер.