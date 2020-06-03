Около 30 тыс. бойцов Нацгвардии США помогают обеспечить порядок на фоне волнений в стране

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. бойцов Национальной гвардии США по состоянию на среду помогают правоохранительным органам в обеспечении безопасности в 31 штате и столичном округе Колумбия на фоне общественных волнений в стране. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Нацгвардии в Twitter.

"Сегодня более 39 тыс. бойцов Национальной гвардии во всех 50 штатах, трех территориях и округе Колумбия поддерживают операции по борьбе с COVID-19, в то время как еще 30 тыс. бойцов Национальной гвардии в 31 штате и округе Колумбия оказывают содействие правоохранительным органам, чтобы справиться с нынешними общественными волнениями", - отмечается в сообщении.