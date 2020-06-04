В Грузии начинается всеобщее рассмотрение поправок к конституции о системе выборов

ТБИЛИСИ, 4 июня. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приступает в четверг к всеобщему рассмотрению поправок к конституции о переходе на новую модель парламентских выборов. Изменения предполагают избрание 120 депутатов из 150 по пропорциональным спискам, а остальных - по мажоритарным.

Ввиду пандемии рассмотрение поправок будет проходить дистанционно и будет транслироваться в эфире Первого канала Грузинского общественного вещания. 4 июня руководство парламента будет отвечать на вопросы жителей Тбилиси, а затем выслушает население города Батуми и регионов страны.

Парламент собирается принять изменения в первом чтении 21 июня, а окончательно уже к 29 июня. Для принятия поправок необходимо согласие 113 депутатов. Оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу" не будут голосовать за поправки. Они заявляют, что власти должны выпустить задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия Георгия Руруа. Оппозиция считает его политзаключенным, так как он является владельцем доли оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Хотя правящая партия сегодня в парламенте представлена 92 депутатами, власти рассчитывают на поддержку оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" и независимых депутатов.

В последний раз конституция страны пересматривалась в 2016-2017 годах. Тогда республика перешла с полупарламентской на парламентскую модель правления. Значительно сократились права и полномочия президента. Попытка внести изменения в конституцию была и в 2019 году. Тогда власти хотели перейти на пропорциональную модель парламентских выборов при нулевом избирательном пороге, однако эта идея была провалена представителями самой правящей партии, что привело к масштабным митингам оппозиции.

Сегодня парламент Грузии избирается по смешанной системе: 77 депутатов - по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным. Очередные парламентские выборы должны пройти в октябре 2020 года.