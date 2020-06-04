Экс-президент США Картер призвал бороться с расизмом исключительно мирными средствами

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Джимми Картер призвал участников акций протеста, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, бороться с расизмом исключительно мирными средствами.

В заявлении, которое привела в среду телекомпания CNN, 95-летний Картер, занимавший пост президента США в 1977-1981 годах, подчеркнул, что он и его супруга Розалин "с болью восприняли трагическую расовую несправедливость". "Мы всем сердцем с родными погибшего и со всеми теми, кто ощущает беспомощность перед лицом сохраняющейся расовой дискриминации и явной жестокости, - отметил он. - Мы все должны привлечь внимание к аморальности расовой дискриминации. Однако насилие - спонтанное или сознательно вызванное - не дает решения проблем".

В Миннесоте и других американских штатах на прошлой неделе после смерти Флойда начались массовые протесты и беспорядки. Афроамериканец умер после того, как полицейский Дерек Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили. Шовину ранее предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, он взят под стражу. Остальным полицейским также предъявлены обвинения, их возьмут под стражу в ближайшее время.