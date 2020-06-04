Глава офиса Зеленского считает, что Украина "могла бы хоть завтра" вступить в ЕС

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Украина не имеет временных рамок относительно возможного вступления в ЕС, она могла бы хоть завтра это сделать. С таким утверждением выступил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в опубликованном в четверг интервью германской медиагруппе Funke.

"У нас нет временных границ для вступления Украины в ЕС. Мы могли бы вступить и завтра", - сказал он.

На Украине 21 февраля прошлого года вступил в силу закон, который закрепил в конституции курс страны в ЕС и НАТО. В преамбуле основного закона утверждена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".