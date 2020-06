Reuters: США планируют ужесточить правила регистрации для еще двух СМИ КНР

ТАСС, 4 июня. Власти США планируют добавить Центральное телевидение Китая и Службу новостей Китая в список СМИ КНР, в отношении которых действуют более жесткие правила осуществления деятельности на американской территории. Об этом сообщило вечером в среду агентство Reuters.

По данным его источников, это может стать одной из мер, предпринятых Белым домом в ответ на подготовку в Китае законопроекта о национальной безопасности Гонконга. СМИ, добавленным в ограничительный список, будет необходимо предоставлять списки своих сотрудников Госдепартаменту, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в Госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду. В феврале этого года такие ограничения уже были наложены на агентство "Синьхуа", телеканал CGTN, Международное радио Китая, газету "Чжунго жибао" и компанию Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао".

19 февраля Китай аннулировал аккредитацию трех корреспондентов газеты The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее издание сообщило, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

В ответ на эти действия в начале марта Госдепартамент США принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек - аналогично количеству аккредитованных в Китае американских журналистов. Так, с 13 марта число сотрудников агентства "Синьхуа" с китайскими паспортами не должно превышать 59, телеканала CGTN - 30, газеты "Чжунго жибао" (China Daily) - девяти.

17 марта Китай объявил об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение американской стороной штата китайских СМИ в США.