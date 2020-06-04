Трамп заявил, что пока не думал о санкциях в отношении Си Цзиньпина из-за Гонконга

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще не рассматривал возможность введения персональных санкций в отношении председателя КНР Си Цзиньпина в связи с ситуацией вокруг Гонконга. Об этом американский лидер сообщил в среду в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Я еще об этом не думал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон введет санкции против КНР, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. 27 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сообщил Конгрессу о том, что его ведомство больше не считает статус Гонконга в КНР автономным.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса данной территории и пообещал ответить санкциями. 29 мая Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.