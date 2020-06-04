Мадуро заявил, что президент Колумбии контролирует подготовку нового вторжения в Венесуэлу

БОГОТА, 4 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что его колумбийский коллега Иван Дуке контролирует лагеря наемников, в которых идет подготовка к новому вторжению в Боливарианскую Республику.

"У меня есть проверенная информация, что [президент Колумбии] Иван Дуке через военачальников контролирует лагеря в Медельине, департамент Антьокия, и в департаменте Норте-де-Сантандер, где идет перегруппировка наемников для подготовки новых вторжений в Венесуэлу", - заявил Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы призвал национальные вооруженные силы и полицию быть бдительными. "Мы будем охранять родину, чтобы ни одна из этих групп наемников не смогла нанести вред ни одному государственному институту, ни одному венесуэльцу", - подчеркнул он.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить Мадуро. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.